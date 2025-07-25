Ordu’da TIR dehşeti! Bariyerde asılı kaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Ordu’da yük indirme sırasında freni boşalan saman yüklü TIR, rampadan aşağı hareket ederek beton bariyerde askıda kaldı. Facia bir vatandaşın dikkati ile önlendi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Altınordu ilçesi Karacaömer Mahallesi Ordu-Ulubey kara yolunda meydana geldi. Metin K. (47), üzerindeki saman yükünün indirilmesi için 66 LT 486 plakalı TIR'ı depoya yanaştırdı. Yük indirirken, şoförü içinde olmayan TIR, iddiaya göre freni boşaldı ve yola doğru hareket etti. Yolun eğimiyle hızlanan TIR, refüjü aşıp karşı şeride geçerek beton bariyere çarptı. TIR, beton bariyerin üzerinde asılı kaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı, trafik karşı şeritten kontrollü olarak sağlandı. TIR, bölgeye sevk edilen vinçle kaldırılıp, saman deposuna çekildi.

'TIR'IN KAYDIĞINI GÖRÜNCE YOLU TRAFİĞE KAPATTIM'

O anlarda motosikletiyle seyir halinde olan Erol Yuvarlak, yolu trafiğe kapatıp olası faciayı önleğni söyledi. TIR'ın yola kaydığını ve şoförünün peşinden koştuğunu gördüğünü anlatan Yuvarlak, "Bu esnada yolu trafiğe kapattım. Gelen araçları tek tek durdurdum. Yoksa büyük bir kaza olacaktı. Allah'a şükür kazayı önlemiş olduk. Bu anlık bir refleksti yoksa büyük bir facia olacaktı" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu’da TIR dehşeti! Bariyerde asılı kaldı

Ordu’da TIR dehşeti! Bariyerde asılı kaldı

Ordu’da TIR dehşeti! Bariyerde asılı kaldı

Ordu’da TIR dehşeti! Bariyerde asılı kaldı

Ordu’da TIR dehşeti! Bariyerde asılı kaldı

Ordu’da TIR dehşeti! Bariyerde asılı kaldı

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