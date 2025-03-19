Ordu’da TIR devrildi: 1 yaralı

Kaza, Ordu Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi Ordu-Giresun yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferda Gültaş idaresindeki Scania marka 61 K 11522 plakalı besi yemi yüklü TIR kontrolden çıktı. Savrulan TIR, kaldırıma çıkarak bir evin bahçesine devrildi.

Bu esnada TIR'da bulunan yemler ise kaldırım ve yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR ise olay yerine gelen vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.