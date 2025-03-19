Ordu’da TIR devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Ordu’da TIR devrildi: 1 yaralı

Ordu'da besi yemi yüklü TIR kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ordu Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi Ordu-Giresun yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferda Gültaş idaresindeki Scania marka 61 K 11522 plakalı besi yemi yüklü TIR kontrolden çıktı. Savrulan TIR, kaldırıma çıkarak bir evin bahçesine devrildi.

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Bu esnada TIR'da bulunan yemler ise kaldırım ve yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR ise olay yerine gelen vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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