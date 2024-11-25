Ordu’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İHA
Ordu’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Ordu'da bir aracın emniyet şeridinde bekleyen başka bir araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.


Kaza, Perşembe ilçesine bağlı Doğan Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre Samsun'dan Ordu istikametine seyreden Mertcan Gültekin yönetimindeki 52 AFP 035 plakalı otomobil, maddi hasarlı kazaya karıştığı için emniyet şeridinde bekleyen Ertuğrul Can yönetimindeki 35 PL 219 otomobile arkadan çarptı.

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Kaza sırasında araç sürücüleri ile 35 PL 219 plakalı otomobilde bulunan Yılmaz Can, Emine Can ile Nesibe Çakmakcı ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin sonrasında çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Yılmaz Can ve Nesibe Çakmakcı, yapılan tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma açıldı.

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