Ordu’da trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Ordu’da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çevre Yolu Göbü Mahallesi Çaybaşı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çaybaşı istikametine gitmekte olan Serkan E. yönetimindeki 52 AEH 811 plakalı otomobile, Ordu yönüne seyir halinde olan Ali B. yönetimindeki 28 TK 161 plakalı araç yandan çarptı. Kazada 52 AEH 811 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ersan E. ve Duygu E. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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