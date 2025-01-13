Ordu’da trafik kazası! Yaralılar var! 13 Ocak 2025

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ordu’da trafik kazası! Yaralılar var! 13 Ocak 2025

Ordu'nun Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Muhteber K.'ya otomobil çarptı. Kaza sonucunda 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Ç. yönetimindeki 52 AEA 551 plakalı otomobil, marketten çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan Muhteber K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın ve market poşetleri yola savruldu.

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, kaza sonucunda Muhteber K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Yusuf Emir Ç. ve Katibe Ç.'nin yaralandığını tespit etti.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Muhteber K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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