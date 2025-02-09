Ordu'da trafoda yangın

Kaynak: İHA
Ordu'da trafoda yangın

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir trafoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir trafoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, ilçenin Kaledere Mahallesi Orta Çarşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, patlayan trafodan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına hızla müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle bölgede bulunan bazı iş yerleri ve evlerde geçici elektrik kesintileri yaşandı. Olay yerine gelen ekiplerin bakım ve onarım çalışmaları sonrası yeniden elektrik verildi.

Son Haberler
Tartıştığı kişinin aracını beyzbol sopası ile parçaladı
Tartıştığı kişinin aracını beyzbol sopası ile parçaladı
DEM Parti'den ortalığı karıştıracak 'Öcalan' açıklaması
DEM Parti'den ortalığı karıştıracak 'Öcalan' açıklaması
İstanbul'un göbeğinde AVM otoparkında silahlı saldırı
İstanbul'un göbeğinde AVM otoparkında silahlı saldırı
Düzce'de tekel büfesinde silahla vurulan iş yeri sahibi öldü
Düzce'de tekel büfesinde silahla vurulan iş yeri sahibi öldü
Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller (10 Şubat 2025)
Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller (10 Şubat 2025)