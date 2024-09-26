TÜGVA yöneticisi kaçakçılık operasyonunda gözaltına alındı

Ordu’da, kaçak tütün ve mamullerine yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı bir operasyon, önemli bir gelişme yaşandı. Ordu polisi, Altınordu, Perşembe ve Ünye ilçelerinde toplamda 20 adrese baskın düzenleyerek, piyasa değeri 15 milyon TL’yi bulan kaçak tütün ve mamullerine el koydu.

Cumhuriyet Gazetesi’nin iddialarına göre, operasyonda, Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) Ordu il temsilcisi Ahmet Güler’in de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Ahmet Güler’in evinde yapılan aramada 178 adet elektronik sigara ve 50 kutu sarılmış makaron bulundu. Bu durum, Güler’in kaçakçılık faaliyetlerinde yer aldığına dair ciddi şüpheler doğurdu. Operasyonda, Ordu İl Temsilcisi Av. Ömer Faruk Yücedağ’ın da yer aldığı, Güler’in evine yapılan baskında avukatı olarak bulunduğu öne sürüldü. Polis memurlarının, Yücedağ’a yönelik yaptığı uyarılar, “Bize burada sorun çıkardın. Burada 50 kutu kaçak sarılmış makaron ele geçirildi. Şahsın dükkanında da bunun katbekat fazlası çıktı” şeklinde oldu.

Gerçekleştirilen operasyonda, toplamda 5 milyon 949 bin 960 adet boş makaron, 103 bin 930 adet içi dolu makaron, 2 kilo 640 gram kıyılmış tütün, 5 bin 286 adet kesilmiş bandrol, 227 adet elektronik sigara, 128 adet puro, 109 adet nargile kömürü ve 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Bu bulgular, operasyonun boyutunu ve ciddiyetini gözler önüne serdi.

Kaçakçılıkla ilgili olarak Ahmet Güler hakkında adli tahkikat başlatıldı. Güler’in, 2023 Genel Seçimleri’nde Adıyaman milletvekili adayı olmak için AKP'den aday adayı olduğu, ancak listelerde yer bulamadığı da dikkat çekti. Operasyonun ardından gözaltına alınan 12 kişinin sorgusu devam ediyor.

Bu durum, yerel ve ulusal kamuoyunda geniş yankı buldu. Ordu polisi, kaçakçılıkla mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gösterirken, operasyonun sonuçları merakla bekleniyor. Gelişmelerin nasıl şekilleneceği ve yetkililerin bu konudaki tavrı, ilerleyen günlerde daha net bir şekilde ortaya çıkacak.