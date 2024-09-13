Ordu’da tünel çıkışı zincirleme kaza: 1’i ağır 5 yaralı

Kaynak: İHA
Ordu’da tünel çıkışı zincirleme kaza: 1’i ağır 5 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza, Ünye Çevre Yolu üzerinde, Yunus Emre Tüneli civarında Ordu istikametinde gerçekleşti. Samet Uludağ (28) yönetimindeki 16 NIV 23 plakalı hafif ticari araç, Yunus Alkan’ın kullandığı 55 AKA 089 plakalı tırla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır, iki otomobile daha çarptıktan sonra refüje vurup yan yattı.

Kazada, Samet Uludağ, Sinan Özdemir (45), Yusuf Çetinkaya, Muhammet Fatih Günaydın ve İlyas Altungök yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Ünye Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Sinan Özdemir’in durumunun ciddi olduğu bildirilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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