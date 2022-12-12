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Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 13:08
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Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
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AA'nın edindiği bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Altınordu ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 439 sentetik uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 365 lira bulundu.

Gözaltına alınan S.Ö, S.U. ve E.C.U, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.U. ve E.C.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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