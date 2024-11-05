Ordu’da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Ordu’da uyuşturucu operasyonu

Ordu'da polis ekipleri, uyuşturucu operasyonlarını arttırdı. Uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 8 şahıstan 5'İ tutuklandı, 3 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarda yapılan aramalarda 44 gram metamfetamin, 2 gram sentetik kannabinoid, 983 adet sentetik ecza ve 4,66 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şahıstan 5'i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı ve 20 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.

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