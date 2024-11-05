Ordu’da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarda yapılan aramalarda 44 gram metamfetamin, 2 gram sentetik kannabinoid, 983 adet sentetik ecza ve 4,66 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şahıstan 5'i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı ve 20 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.