Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 14 kişi yakalandı

Ali Yazan / Ordu

Ordu’da geçtiğimiz bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda Metamfetamin, Sentetik Kannabinoid, Sentetik Ecza maddeleri ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğünce şüphe üzerine durdurulan üç farklı araçta bulunan 3 şahsın üzerinde yapılan aramada toplam (9,25) gr. Metamfetamin, (1,57) gr. Esrar, (11) adet Sentetik Ecza maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs hakkında ayrı ayrı uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı. Yakalanan 14 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.