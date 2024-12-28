Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 14 kişi yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 14 kişi yakalandı

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan şahıslarla yapılan mücadelede 14 kişi yakalandı.

Ali Yazan / Ordu

Ordu’da geçtiğimiz bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda Metamfetamin, Sentetik Kannabinoid, Sentetik Ecza maddeleri ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğünce şüphe üzerine durdurulan üç farklı araçta bulunan 3 şahsın üzerinde yapılan aramada toplam (9,25) gr. Metamfetamin, (1,57) gr. Esrar, (11) adet Sentetik Ecza maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs hakkında ayrı ayrı uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı. Yakalanan 14 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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