Ordu’da uyuşturucuya darbe: 19 şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Ordu’da uyuşturucuya darbe: 19 şahıs yakalandı

Ordu'da polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı, 19 şahıs hakkında ise adli işlem uygulandı.

Ordu il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin son bir hafta içerisinde yaptıkları çalışmalar kapsamında 8 gram metamfetamin, 2 gram sentetik kannabinoid, 20 gram esrar, 22 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklanırken, 19 şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceği belirtildi.

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