Ordu'da vergi hizmetleri yeni döneme giriyor

ALİ YAZAN- ORDU /YENİÇAĞ

Daha önce Mal Müdürlükleri bünyesinde gelir servisi olarak hizmet veren birimler, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yeni idari yapılanmasıyla birlikte bağımsız vergi dairelerine dönüştürülmesi kapsamında Perşembe ilçesinde de Mal Müdürlüğü Vergi Dairesi Müdürlüğü olarak hizmet vermeye devam edecek.

Perşembe Hükümet Konağında 11 Ağustos 2025 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayacak Vergi Dairesi Müdürlüğünce, vergi hizmetlerinin daha hızlı, etkili ve vatandaş odaklı yürütülmesi amaçlanıyor.

Öte yandan, 1 Ağustos 2025 tarihi itibariyle; Ordu Defterdarlığı bünyesinde muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi için, Altınordu ve Gölköy Mal Müdürlükleri Ordu Muhasebe Müdürlüğüne, Aybastı, Fatsa, Korgan, Kumru ve Ünye Mal Müdürlükleri ise Ordu 2 Nolu Muhasebe Müdürlüklerine bağlandı.