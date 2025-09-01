Ordu'da virajı alamayan patpat devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı



Kaza, Fatih Mahallesi Çayırlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık bahçesinden gelmekte olan Muammer Can Kisbet (26) idaresindeki tarım aracı virajı alamayarak devrildi. Araçta bulunan sürücü ile Ayşe Kıraç (53), Güler Erken (47), Sevim Kisbet (45), Azra Kıraç (17) ve Zehra Kıraç (7) yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar, Ünye Devlet Hastanesi ile Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.