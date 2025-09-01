Ordu'da virajı alamayan patpat devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı

Kaynak: İHA
Ordu'da virajı alamayan patpat devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde virajı alamayan "patpat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.


Kaza, Fatih Mahallesi Çayırlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık bahçesinden gelmekte olan Muammer Can Kisbet (26) idaresindeki tarım aracı virajı alamayarak devrildi. Araçta bulunan sürücü ile Ayşe Kıraç (53), Güler Erken (47), Sevim Kisbet (45), Azra Kıraç (17) ve Zehra Kıraç (7) yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar, Ünye Devlet Hastanesi ile Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son Haberler
Yenilginin ardından Sergen Yalçın’dan açıklama
Yenilginin ardından Sergen Yalçın’dan açıklama
Malatya'da silahlar konuştu
Malatya'da silahlar konuştu
Fenerbahçe İlkay Gündoğan için devrede
Fenerbahçe İlkay Gündoğan için devrede
Kastamonu'da otomobil bariyerlere çarptı: 2'si ağır 5 yaralı
Kastamonu'da otomobil bariyerlere çarptı: 2'si ağır 5 yaralı
Ahmet Çakar'dan Kerem Aktürkoğlu'na büyük öfke
Ahmet Çakar'dan Kerem Aktürkoğlu'na büyük öfke