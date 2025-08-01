Ordu’da yaşlı adama dehşet: Uzaklaştırma reddedildi, saldırganlar serbest bırakıldı!

ORDU / HAKAN YILDIZ

Ordu’nun Altınordu ilçesi Topluca Mahallesi’nde, 25 Temmuz sabahı yaşanan olayda, 65 yaşındaki Aydın Kabal, fındık bahçesinde pusuya düşürülerek öldüresiye darbedildi. Aileye göre saldırıyı, Kabal’ın daha önce hırsızlık nedeniyle mahkemeye verdiği yeğenleri O.K., S.K. ve anneleri N.K. gerçekleştirdi.

UZAKLAŞTIRMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Olaydan bir gün önce, can güvenliği tehdidi nedeniyle adliyeye başvurarak uzaklaştırma talebinde bulunan Kabal’ın başvurusu reddedildi. Ertesi sabah bahçesindeki çadırda kesici aletlerle saldırıya uğrayan Kabal, ağır yaralı halde kendi imkânlarıyla 112’yi arayarak yardım istedi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren Kabal’ın vücudunda çok sayıda kırık ve derin kesi bulunduğu, ellerini ve kollarını en az altı ay kullanamayacağı belirtildi. Oğlu Cemil Kabal, “Sağ kulaktan sol kulağa kadar yüzü kesik, damak ve burun kırık. Damarları dikildi,” diyerek yaşananları anlattı.

ŞÜPHELİLER SERBEST

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler, iki gün sonra çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cemil Kabal, “Babamı tehdit edenler serbest kaldı. Uzaklaştırma verilmedi, şimdi adalet bekliyoruz,” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.