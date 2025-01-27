Ordu’da yaya güvenliği için ledli sistem devrede

Büyükşehir Belediyesi, yaya geçidi bulunan kavşaklarda sürücü ve yayaları daha etkili bir şekilde uyarmak hedefiyle üretilen ledli yaya kaldırım sistemini devreye aldı.

Buna göre Büyükşehir ekipleri, ledli zemin yaya kaldırım taşlarının imalatlarını sinyalize kavşaklarda yaya geçiş güzergahlarının başlangıç ve bitiş noktaları üzerine yerleştirildi.

Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı Ulaşım Planlama ve Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yayaların karşıdan karşıya geçişlerinde trafik güvenliğini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla devreye alınan sistem, okul bölgeleri, yoğun trafik alanları veya diğer bölgelerde olması muhtemel kazaların önüne geçecek. Sistem, bağlı olduğu yaya grupları ile aynı renk ve sürede yanıyor.

PİLOT BÖLGEDE KULLANIMINA BAŞLANDI

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile geçen ay yapımı tamamlanan Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi Kuğukent'te yapılan kavşakta ledli zemin yaya sistemi dönemi başladı. Pilot uygulamanın ardından, yeni nesil led teknolojili trafik ışıklarının ve dekoratif sinyalizasyon sistemlerinin tüm sinyalize kavşaklarda yaygınlaştırılması planlanıyor.

Öte yandan yayalar ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.