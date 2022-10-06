Ordu’da yeni doğmuş bir bebek toprağa gömülü halde bulundu

İHA - Bunun üzerine kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Konuyu genişleten polis ekipleri, kadının bebeğini bir arsaya gömdüğünün bilgisine ulaştı. Kadının itirafı üzerine evlerinin karşısında bulunan tarlada arama yapan polis ekipleri, çöp torbasına benzer bir şeye konularak gömülen bebeği çıkarttı.

Bebeğin cansız bedeni, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayı gören bir mahalle sakini, “Hareketlilik görünce dışarıya çıktık. Toprağa gömülü bir çocuk olduğunu söylediler. Polisler de çocuğu aldılar poşetin içerisinde gördük. Kadın galiba doğum yapmış ve sonrasında gömmüş diye biliyorum. Polis ekipleri zaten kadını önceden almıştı, kadın burayı göstermiş. Hemşire şikayet etmiş diye duyduk” dedi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı