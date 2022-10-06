6 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ordu’da yeni doğmuş bir bebek toprağa gömülü halde bulundu

Ordu’da yeni doğmuş bir bebek toprağa gömülü halde bulundu

Ordu'nun Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi 933 Sokak’ta polis ekipleri, yaklaşık 10 gün önce doğum yapan kadının bebeğinin yanında olmadığının ihbarını aldı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 23:35
Takip Et

Ordu’da yeni doğmuş bir bebek toprağa gömülü halde bulundu

Ordu’da yeni doğmuş bir bebek toprağa gömülü halde bulundu
+
Aa
-

İHA - Bunun üzerine kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Konuyu genişleten polis ekipleri, kadının bebeğini bir arsaya gömdüğünün bilgisine ulaştı. Kadının itirafı üzerine evlerinin karşısında bulunan tarlada arama yapan polis ekipleri, çöp torbasına benzer bir şeye konularak gömülen bebeği çıkarttı.

Bebeğin cansız bedeni, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayı gören bir mahalle sakini, “Hareketlilik görünce dışarıya çıktık. Toprağa gömülü bir çocuk olduğunu söylediler. Polisler de çocuğu aldılar poşetin içerisinde gördük. Kadın galiba doğum yapmış ve sonrasında gömmüş diye biliyorum. Polis ekipleri zaten kadını önceden almıştı, kadın burayı göstermiş. Hemşire şikayet etmiş diye duyduk” dedi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
1
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
﻿Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
2
﻿Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
﻿Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
3
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
4
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
5
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
﻿e-Devlet'ten baktı gördüklerine inanamadı. Hemen siz de bakın
6
﻿e-Devlet'ten baktı gördüklerine inanamadı. Hemen siz de bakın
﻿e-Devlet'ten baktı gördüklerine inanamadı. Hemen siz de bakın
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
7
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
﻿Kremlin Sözcüsü Peskov: Zelenskiy’in açıklamaları dünya savaşı başlatma çağrısıdır
﻿Kremlin Sözcüsü Peskov: Zelenskiy’in açıklamaları dünya savaşı başlatma çağrısıdır
﻿Kremlin Sözcüsü Peskov: Zelenskiy’in açıklamaları dünya savaşı başlatma çağrısıdır
﻿Ankaragücü maça çıkmadan hakemleri eleştirdi
﻿Ankaragücü maça çıkmadan hakemleri eleştirdi
﻿Ankaragücü maça çıkmadan hakemleri eleştirdi
﻿Şoför çift belediye otobüsünü gelin arabası yaptı
﻿Şoför çift belediye otobüsünü gelin arabası yaptı
﻿Şoför çift belediye otobüsünü gelin arabası yaptı
﻿Aslan potada Belçika'da kükredi
﻿Aslan potada Belçika'da kükredi
﻿Aslan potada Belçika'da kükredi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.