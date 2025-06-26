Ordu’da yeni hayvan barınakları mercek altında: Vali Erol sahada!

Ali Yazan-Ordu /Yeniçağ

Ordu Valiliği, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde, sahipsiz sokak hayvanlarının korunması, tedavisi ve sağlıklı yaşam sürdürebilmeleri için yürütülen çalışmaları izlemek, barınakların yapımını, standartlarını, hijyen koşullarını, sağlık hizmetlerini, personel yeterliliğini, hayvan toplama ekiplerinin etkinliğini ve yerel yönetimlerin bütçe kullanımlarını denetlemek amacıyla kurulan “İl İzleme ve Denetim Komisyonu” ile Vali Erol, ilk olarak Altınordu’nun Karapınar Mahallesi’nde Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sahipsiz Sokak Hayvanları Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki yenileme çalışmalarını ve yeni başlayan Doğal Yaşam Alanı inşaatını inceledi. Ordu Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Fahrettin Seyhun Karabay’dan bilgi aldı.

Karabay, Nisan’da ihalesi yapılan bakımevi tadilatı ve kapasite artırımı ile Mayıs’ta başlayan inşaatın, bin metrekarelik doğal yaşam alanında 21 karşılama ünitesiyle yüzde 70 tamamlandığını, hayvan hastanesi ve idari bina tadilatlarının 1,5 ayda biteceğini belirtti.

Vali Erol ve komisyon üyeleri, ardından Ünye’nin Nadırlı Mahallesi’nde Ünye Belediyesi’nce yapılacak Sahipsiz Sokak Hayvanları Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi ile Doğal Yaşam Alanı’nı inceledi.

Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel, alan için Orman Genel Müdürlüğü’nden tahsis alındığını ve çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

Vali Erol, “Sokak hayvanlarının korunması, tedavisi ve sağlıklı yaşamaları için yapılan çalışmaları yakından takip ediyor, yerinde denetliyoruz.” diyerek ilgili kurumlara sürecin hızlanması için talimat verdi.

Vali Erol’un incelemelerinde Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Fahrettin Seyhun Karabay ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ersin Çakır yer aldı.