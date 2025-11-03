YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Ordu Altınordu ilçesinde Durugol Mahallesi'nde eski çöp alanının betonlaştırılmasını istemeyen halk çadır nöbetini sürdürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafindan çöp alanının imara açılmasına karşı Ordu Çevre Derneği'nin açtığı dava sonucu Ordu İdare Mahkemesi imar değişikliğini iptal etmişti. İslam Enstitüsü yapımı için Diyanet İşleri Başkanlığına devredilip inşaat ihaleye çıkarılmıştı. Dernek ihalenin iptali için de dava açtı.

Çadır nöbetinin devam ettiğini söyleyen Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Haluk Türkmen, "Eski çöp alanı betonlaştırılmak isteniyor. Bunu istemiyoruz. Yeşil alan ve kuş cenneti olarak planlanması Ordu halkının beklentisi. Bu alanın altı çöple dolu. Buraya beton olarak ne yapılmak istenirse istersin karşıyız." dedi.