Ordu'da yırtılan Türk bayrağı yenisiyle değiştirildi

Ali Yazan / Ordu/ Yeniçağ

Fatsa’da İlçesinde Gazetecilik yapan Aybastılı hemşehrimiz Musa Aydoğan’ın, yıpranmış haldeki bayrağı fark ederek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Aydoğan, paylaşımında “Madem bu bayrağı buraya astınız, neden sahip çıkmıyorsunuz?” diyerek duruma tepki gösterdi.

Bu duyarlılık üzerine Aybastı İYİ Parti İlçe Başkanı Muhsin Tolgahan Tataroğlu ve beraberindeki heyet, harekete geçerek bölgeye gitti. Tataroğlu ve ekibi, yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Tataroğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Paylaşımı görür görmez arkadaşlarımızla birlikte yola çıktık. Bayrağımızı yeniledik. ‘Kimsenin olmadığı yerde ben varım’ şuuru ile bu bayrağa kan dökmeye de, rüzgar olmaya da hazırız.”