Ordu'da yol çöktü. Ulaşım tek şeride düştü

ALİ YAZAN ORDU /YENİÇAĞ

8 ay önce heyelanda göçen Ordu Ulubey ilçe girişinde yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Ordu’nun Ulubey ilçesine bağlı Çatallı Mahallesi mevkiinde Ordu Ulubey arasında ulaşımı sağlayan yolda yaklaşık 8 ay önce meydana gelen göçük nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Yolda yaşanacak olası bir heyelandan tamamen kapanması durumunda Ordu Ulubey arasında ulaşımın nasıl sağlanacağı merak ediliyor.

Bu yolun ikinci göçüşü olduğunu söyleyen Ulubey Çatallı Mahallesi Muhtarı Serkan Öztürk, “8 ay önce toprak kayması sonucu meydana geldi. İki şeritten birisi kullanılmıyor. 8 ay önce selde yine uçmuştu. Karayolları ekipleri geldi, etüt ve inceleme yaptı. zemin yumuşak olduğundan fora kazı olmadan buranın durması mümkün değil. Temeli bulmadan yapılsa bile yine bir yağmurda yolda tekrar heyelan meydana gelir.