Ordu'da yol çöktü. Ulaşım tek şeride düştü

Kaynak: Haber Merkezi
Ordu'da yol çöktü. Ulaşım tek şeride düştü

Ordu'nun Ulubey İlçe girişinde 8 ay önce yaşanan heyelanda ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Yol olası bir heyelanda tamamen kapanma riski var.

ALİ YAZAN ORDU /YENİÇAĞ
8 ay önce heyelanda göçen Ordu Ulubey ilçe girişinde yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Ordu’nun Ulubey ilçesine bağlı Çatallı Mahallesi mevkiinde Ordu Ulubey arasında ulaşımı sağlayan yolda yaklaşık 8 ay önce meydana gelen göçük nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Yolda yaşanacak olası bir heyelandan tamamen kapanması durumunda Ordu Ulubey arasında ulaşımın nasıl sağlanacağı merak ediliyor.

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Bu yolun ikinci göçüşü olduğunu söyleyen Ulubey Çatallı Mahallesi Muhtarı Serkan Öztürk, “8 ay önce toprak kayması sonucu meydana geldi. İki şeritten birisi kullanılmıyor. 8 ay önce selde yine uçmuştu. Karayolları ekipleri geldi, etüt ve inceleme yaptı. zemin yumuşak olduğundan fora kazı olmadan buranın durması mümkün değil. Temeli bulmadan yapılsa bile yine bir yağmurda yolda tekrar heyelan meydana gelir.

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Bu yolun kapanması halinde Ordu-Ulubey arasında ulaşımın duracağını söyleyen Muhtar Öztürk, “Yağacak bir yağmur nedeniyle olası bir heyelanda yol tamamen kapanırsa Ordu Ulubey yolu tamamen ulaşıma kapanır. Dolayısıyla alternatif yol çalışmaları olup olmadığını bilmiyoruz. Buranın bir an evvel yapılması gerekir yoksa ciddi kazalar meydana gelebilir" ifadelerini kullandı

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