Ordu'da yolda yürürken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ordu'da yolda yürürken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Ordu’da yolun kenarında yürürken, aracın çarpması sonucu Namık Süleyman Çakmak, hayatını kaybederken, vuran araç ise olay yerinden kaçtı.

Ali Yazan Ordu /Yeniçağ

Ordu’nun Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi’nde dün gece saat 01.00 sularında meydana gelen kazada, yol kenarında yürüyen 39 yaşındaki Namık Süleyman Çakmak isimli şahsa bir araç çarptı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edilen Namık Süleyman Çakmak’ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan sürücü, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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