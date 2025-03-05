Ordu’da zehir tacirlerine darbe

Ali Yazan /Ordu

Ordu’nun da aralarında bulunduğu 76 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Son iki hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 1 ton 444 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 376 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 2 bin 365 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve il emniyet müdürlüklerinin yürüttüğü çalışmalarda, 3 bin 547 ekibin ve 8 bin 867 personelin görev aldığı bildirildi. Operasyonlarda 38 hava aracı ve 72 narkotik dedektör köpeği de kullanıldı.

76 İLDE UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK GENİŞ ÇAPLI

Operasyonlar ise şöyle İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Gaziantep, Konya, Antalya, Bursa, Samsun, Balıkesir, Denizli, Şanlıurfa, Manisa, Diyarbakır, Mersin, Kocaeli, Kayseri, Batman, Tekirdağ, Malatya, Hatay, Sakarya, Bolu, Kahramanmaraş, Eskişehir, Çorum, Sivas, Trabzon, Muğla, Aksaray, Kırklareli, Uşak, Erzurum, Osmaniye, Van, Çanakkale, Mardin, Nevşehir, Elazığ, Niğde, Sinop, Zonguldak, Adıyaman, Edirne, Giresun, Kütahya, Afyonkarahisar, Ağrı, Düzce, Karaman, Rize, Aydın, Bingöl, Ardahan, Burdur, Tokat, Yozgat, Amasya, Bitlis, Çankırı, Erzincan, Karabük, Kırşehir, Isparta, Kars, Şırnak, Yalova, Ordu, Artvin, Bilecik, Hakkari, Kastamonu, Kırıkkale, Muş, Kilis ve Siirt’te eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelede İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Gaziantep, Antalya, Diyarbakır, Bursa ve Konya gibi büyükşehirlerde önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, Kırıkkale’de 542,5 kilogram metamfetamin, İstanbul’da 365 kilogram kokain ve İzmir’de 102 kilogram bonzai yakalandı.

Operasyonlar kapsamında Ordu’da da narkotik ekipleri tarafından çeşitli adreslere baskın düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik titiz bir çalışma yürütürken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgularken, gençleri zehirleme girişimlerine asla müsaade edilmeyeceğinin altını çizdi.