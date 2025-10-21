Ordu'nun Altınordu ilçesindeki iki binada yaşayan apartman sakinleri akşam saatlerinde inşaat temel kazısı nedeniyle paniğe sürüklendi.
Kazı sırasında meydana gelen hasar nedeniyle apartmanlar boşaltıldı.
Güzelyalı Mahallesi 89 No'lu Sokak'ta temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu yan taraftaki ve üstteki iki binanın duvarlarında çatlak oluştu.
İhbar üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Altınordu Belediyesi ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, iki binada bulunan toplam 13 daire sakini tedbir amacıyla tahliye edildi.