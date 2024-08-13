Ordu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ordu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, ehliyetsiz sürücü Arif P.'nin kullandığı 58 ADG 696 plakalı otomobilin, kırmızı ışıkta duran İlker P. yönetimindeki 52 ABY 352 plakalı araca arkadan çarpmasıyla başladı.

Bu çarpmanın etkisiyle, İlker P.'nin aracı da önünde duran Abdullah Y.'nin kullandığı 52 ADJ 265 plakalı otomobile çarptı. Yaşanan kazada araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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