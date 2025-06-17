Ordu'daki 2 bin 500 yıllık kaleye yoğun ilgi! 14 günde 35 bin kişi

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz'in en önemli kültürel miraslarından biri olarak kabul edilen Ünye Kalesi'nin restorasyonu sonrası açılması ile adeta ziyaretçi akınına uğradığını belirtti.

Tavlı, son 14 günde 35 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kalenin, yenilenen yüzüyle hem tarihi hem de turistik bir cazibe merkezi haline geldiğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu: