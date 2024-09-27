Ordu’daki 4 katlı binada çıkan yangın korkuttu

Ordu'nun 4 katlı binanın çatı kısmındaki dairede yangın çıkması sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangın, İlçenin Çınarlık Mahallesi Çınarlık Mahallesi Çakır Sokak'ta meydana geldi
Edinilen bilgiye göre, Erden Kara'ya ait dairede kimsenin bulunmadığı anda dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi.
Elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangın, kontrol altına alınırken çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili araştırma başlatıldı.