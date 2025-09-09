Ordu’daki eğitim-öğretim durumu ve yükseköğrenim yurtları değerlendirildi

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Yeni eğitim-öğretim yılının sene başı tedbirleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yükseköğrenim öğrenci yurtlarının durumları değerlendirildi.

Vali Muammer Erol, basın mensuplarının da hazır bulunduğu toplantıda ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu’ndan Ordu’daki eğitim-öğretimin genel durumu hakkında bilgiler aldı.

Vargeloğlu, ”577 okulumuzla birlikte diğer resmi-özel kurumlarda toplam 10.379 öğretmenimiz ve 118.463 öğrencimiz vardır. Öğrencilerimizin yaklaşık %75’i üç ilçemizde (Altınordu, Fatsa, Ünye) bulunmaktadır. ASHB’ye bağlı bakım evlerine giden 1.399 öğrenci ile diyanete bağlı 2.151 öğrenci listeye dahil edilmemiştir. Açık Öğretimde 4.320 öğrenci, MESEM’lerde 5.832 öğrenci bulunmakta olup toplam öğrenci sayımız 132.165’tir. 2 Eylül 2025 tarihi itibariyle ikili eğitim uygulanan ilkokul ve ortaokullarımız Aybastı (Havluiçi İlkokulu/Ortaokulu) ilçemizdedir. İlimizde 577 resmi-özel okulun yanı sıra toplamda 830 kurumumuz bulunmaktadır. İlimizde 54 adet pansiyon bulunmakta olup bu pansiyonlardan 2 tanesi YİBO bünyesinde bulunmaktadır. 54 adet pansiyonumuz toplam 7.917 kapasitesi olup pansiyonlarımızda 3.235 öğrencimiz konaklamaktadır. Pansiyonlarımızın toplam doluluk oranı %41’dir. İlköğretimde 165, ortaöğretimde 57 ve özel eğitimde 98 merkez olmak üzere toplamda 320 taşıma merkezine 1.697 araçla 17.626 öğrenci taşıma yoluyla eğitime devam etmektedir. Servis araçlarına yönelik yoğunlaştırılmış denetimler yapılmaktadır” dedi.

Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamında İl Müdürlüğü tarafından, her yıl yılda iki kez ara tatillerde çalışanlara hijyen eğitimi verildiğini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) Projesi kapsamında; Ordu Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hazırlanan "Huzurlu Şehrin Bilgili Gençleri" projesi ile ilgili olarak 2025 yılında; 13-24 yaş arası 20 çocuk ve gence Bilgisayar İşletmenliği Kursu , 18-24 yaş arası 20 gence Aşçı Çırağı Kursu, 6-13 yaş arası 20 çocuğa Drama Kursu, 7-24 yaş arası 16 çocuk ve gence Müzik Enstrüman Kursu , 9-24 yaş arası çocuk ve gençlere ise İngilizce Yabancı Dil Kursu, Altınordu Halk Eğitimi Merkezince, 7-14 yaş arası çocuklara Ödüllü Resim-Şiir Yarışması, 8-18 yaş arası Adil Karlıbel Özel Eğitim Meslek Okulunun 120 öğrenci Uçurtma Şenliği, 6-18 yaş grubunda bulunan 10.000 çocuk ve gence Okullarda Bilgilendirme Faaliyetleri, 5-18 yaş arası 120 çocuk ve gence ise Polislik Meslek Tanıtımı ve Emniyet Birimlerine Gezi Etkinliği gerçekleştirileceğini belirtti.

Gençlik ve Spor Müdürü Hakan Yüksel ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü KYK Hizmet Müdürü Fatih Azgı ise Ordu ilindeki yükseköğrenim öğrenci yurtlarla ilgili bir sunum yaptı.

Fatih Azgı, ”Altınordu ilçesinde 5 adet, Fatsa ve Ünye ilçelerinde birer adet olmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 7 adet Yurt Müdürlüğü bünyesinde bulunan toplam 16 blokta yükseköğretim öğrencilerine yurt hizmeti sunulmaktadır. Toplam kapasitesi 6.089 kişi olan bu yurtlarda, eğitim-öğretim dönemi dışında (güz/bahar dönemi), 1 Temmuz- 31 Ağustos tarihleri arasında yaz uygulaması nöbetçi yurt uygulamasına geçilmektedir. Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün denetiminde olup, Ordu ilinde yükseköğrenim öğrencilerine özel barınma hizmeti veren kurumların (5 Altınordu) toplam öğrenci kapasitesi 472’dir. Ordu Üniversitesine başvuru yapan öğrencilerden yedekte olacak ya da henüz başvuru yapmayan öğrencilerin ek kontenjan, özel yetenek, yatay-dikey geçiş, lisansüstü yurda yerleşme zamanına kadar mağdur edilememeleri için Bakanlığımız talimatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhanelerin tahsisi planlanmaktadır” diye konuştu.

Toplantıda, yükseköğrenim öğrenci yurtlarının kapasiteleri, karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümü için yapılması gereken çalışmalar ve alınması gereken tedbirler hakkında görüş, düşünce ve öneriler dile getirildi.