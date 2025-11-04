YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde düzenlenen programla İngiltere'ye 8 ton 827 kilogram bal ihracatı gerçekleştirildi.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan, Avrupa Birliği’nin 10 Milyon Avro hibe desteği sağladığı “Arım, Balım, Peteğim” projesi kapsamında yapılan ve proje kapsamında kurulan Balmer Şirketi tarafından işletilen bal paketleme tesisinde yapılan bal ihracatı programına, Vali Muammer Erol, Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi katıldı.

“Ordu Arıcılar Birliği olarak bugün, emeklerimizin meyvesini uluslararası alana taşımanın gururunu yaşıyoruz” diyerek, konuşmasına başlayan Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, “İngiltere’ye toplam 8 ton 827 kilogram doğal Ordu balı ihracatı gerçekleştireceğiz. Bu ihracat, sadece bir ticari faaliyet değil, aynı zamanda Türk arıcılığının ve Ordu balının dünya çapında kazandığı güvenin bir göstergesidir. Amacımız, ülkemizin tarımsal ihracatını güçlendirmek, üreticimizin emeğini hak ettiği değere ulaştırmak ve Ordu balını dünya markası haline getirmektir. Bu süreçte emeği geçen tüm arıcılarımıza, birlik üyelerimize ve ihracat sürecinde destek veren kurumlarımıza teşekkür ediyor, bu ihracatın bölgemize, ülkemize ve tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

İngiltere’ye ihraç edilen 8 ton 827 kg karakovan balı, kaset bal Balmer tesislerinden tıra yüklenerek yola çıktı.

“İlimizde son 5 yılda 300 ton civarında bal ihracatı yapılırken, en çok bal ihracatı İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa, Amerika’ya gerçekleştirildi.