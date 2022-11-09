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Ordu'dan sevindirici haber

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, kentte son yapılan Covid-19 testlerinde pozitif vakaya rastlanılmadığını açıkladı. İşte Ordu’dan gelen sevindirici o haberin ayrıntıları Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, kentte son yapılan Covid-19 testlerinde pozitif vakaya rastlanılmadığını açıkladı. İşte Ordu’dan gelen sevindirici o haberin ayrıntıları

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 13:11
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Ordu'dan sevindirici haber
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Prof. Dr. Enginyurt “Koronavirüs, geçirdiği varyasyonlar nedeniyle kendisini yok etti. Ordu’da son 1 haftadır Covid-19 vakasına rastlanılmıyor. Bu gerçekten çok sevindirici çünkü 3 yıldır pandeminin getirdiği psikolojik ve ekonomik sıkıntıları yaşamaktayız. Artık pandemiden kurtulduk. Vakalarımız sıfır seviyesinde fakat bu, rehavete kapılmamamızı gerektiriyor” diye konuştu.

ODÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, kentte son 1 haftadır yapılan testlerde koronavirüs vakalarına rastlanılmadığını bildirdi. Koronavirüsün geçirdiği varyasyonlar nedeniyle kendisini yok ettiğinin altını çizen Prof. Enginyurt, “Ordu’da son 1 haftadır Covid-19 vakasına rastlanılmıyor. Bu gerçekten çok sevindirici bir haber çünkü 3 yıldır bir pandemi yaşıyor dünya ve bunun getirmiş olduğu gerek psikolojik gerek ekonomik sıkıntılarını yaşamaktayız. Artık pandemiden kurtulduk. Vakalarımız sıfır seviyesinde fakat bu, bizim rehavete kapılmamamızı gerektiriyor. Bu bizim hayatımızda bundan sonra da olacak bir virüs ama etkili olmayacak. Geçirmiş olduğu varyasyonlarla kendi kendini de yok etmiştir. Bundan sonra bizim dikkat etmemiz gereken şeyler; eskiden de söylediğimiz gibi viral enfeksiyonlarda, üst solunum enfeksiyonlarda yapmamız gereken şeyler. Bunlar nelerdir? Sosyal mesafemize, hijyenimize ve kişisel sağlığımıza her zaman dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlara dikkat ettiğimiz takdirde Covid veya başka bir enfeksiyondan her türlü korunuruz” diye konuştu.

 

‘GRİPTEN FARKI KALMADI’

Prof. Enginyurt, koronavirüsün artık grip kadar etkili olacağını belirterek, “Koronavirüs artık grip gibi olmuştur. Gripten bir farkı yoktur. Artık bizimle beraber olacak ama hayatımızı tehdit etmeyecek. Burada özellikle belirtmek istediğim, ekim ayında biz vakaların artmasını bekliyorduk ama varyasyonlar nedeniyle artık yok. Şu anda grip vakaları artıyor. Çok sayıda grip vakasıyla karşılaşmaktayız. Aynı riskli gruplar grip için de çok tehlikelidir. 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanlar grip hastalığı geçirdiğinde maalesef hayati tehlike ile karşılaşmaktayız. Bu yüzden bizler önlemlerimizi almalıyız. Zaten yaptırdığımız eylül, ekim veya kasım aylarında yaptırdığımız grip aşılarını özellikle riskli gruplara muhakkak öneriyorum” dedi.

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