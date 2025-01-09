Ordu’dan Seslendiler: Teröre Karşı Tek Ses, Tek Yürek!

Ali Yazan/ Ordu

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şubesi, ülke genelindeki tüm şubeleriyle eş zamanlı olarak “Teröre Karşı Tek Ses, Tek Yürek” sloganıyla bir basın açıklaması yaptı. Ordu’da gerçekleştirilen açıklamayı, Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erdi Demirer’in eşi Burcu Demirer okudu.

ŞEHİTLERE MİNNET VE KARARLILIK VURGUSU

Açıklamada, Sarıkamış’ta 110 yıl önce “beyaz ölüm” destanını yazan 78.000 şehit anılarak, tüm şehitlere rahmet dilendi. Şehit aileleri ve gazilerin ortak sesi olarak yapılan açıklamada, terörle mücadelede yaşanan acıların ve verilen mücadelenin unutulmaması gerektiği ifade edildi.

“TERÖRLE EL SIKIŞILMAZ”

Açıklamada, geçmişte yaşanan acı tecrübeler ve terörle mücadelenin zorlu süreci hatırlatılarak, “Terörle el sıkışılmayacağını, masaya oturulmayacağını defalarca tecrübe ettik” denildi. Özellikle, sözde çözüm süreci döneminde yaşanan kayıplara ve kazılan hendeklerle yitirilen şehitlere dikkat çekildi.

KIRMIZI ÇİZGİLER BELİRLENDİ

Dernek, terörle mücadelede ödün verilemeyecek kırmızı çizgilerini şu şekilde sıraladı:

Eli kanlı terör örgütü lideri asla özgürleştirilemez.

Genel af kabul edilemez.

Bebek katilinin TBMM’de konuşturulmasına müsaade edilemez.

Terörle Mücadele Yasası değiştirilmemelidir.

Örgütte aktif olanların affı söz konusu olamaz.

“MADALYALAR GURURLA TAŞINIYOR, ANCAK ŞİMDİLİK TAKILMAYACAK”

Açıklamanın sonunda, şehit aileleri ve gazilerin Devlet Övünç Madalyası’nı gururla taşıdığı ancak bu süreç sonuçlanana kadar madalyalarını takmama kararı aldıkları duyuruldu.

“ÜÇÜNCÜ YOL YOK”

Açıklama, “Ya silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla gömülecekler. Üçüncü bir yol yok” ifadeleriyle sona erdi. Türk milletinin şehit kanlarıyla sulanan bu toprakları korumaya kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.