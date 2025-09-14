Ordulu Başhekim kalp krizi sonrası yoğun bakımda

Ali Yazan / Ordu

Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Osman Şener, geçirdiği kalp krizi nedeniyle açık kalp ameliyatına alınarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Trabzon’un Araklı ilçesinde uzun süredir başhekimlik görevini yürüten Ordulu Dr. Osman Şener, rutin bir kontrol amacıyla gittiği hastanede anjiyo sırasında kalp krizi geçirdi. Anjiyo esnasında kalbine stent takılırken gelişen ani kriz sonrası acilen ameliyata alınan Şener’in durumunun kritik olduğu bildirildi.

Ordu’nun Ulubey ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Cerrahpaşa Üniversitesi mezunu olan Şener, görev yaptığı hastanede hem meslektaşları hem de vatandaşlar tarafından sevilen bir isim olarak biliniyor. Ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Başhekim için sağlık çalışanları ve yakın çevresi umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

Hastane camiası ve meslektaşları, Başhekim Osman Şener’in bir an önce sağlığına kavuşması için dualarını eksik etmezken, vatandaşlardan da bu zorlu süreçte destek olunması istendi.