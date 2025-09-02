Ordulu iş insanı İdris Altunel: Amacım Üreticiyi uyarmaktı yanlış anlaşıldım

ORDU / ALİ YAZAN

Ordulu iş insanı İdris Altunel, fındık piyasalarıyla ilgili yaptığı açıklamaların yanlış yorumlanmasına tepki gösterdi. Altunel, amacının yalnızca Türk fındığını ve üreticiyi korumak olduğunu belirterek, “Benim tek derdim yurt dışında 1 kilo fazla fındık satabilmek” dedi.

“AMACIM TÜRK FINDIĞINI VE ÜRETİCİYİ KORUMAK”

Ordulu iş insanı İdris Altunel, üç gün önce yaptığı fındık piyasası açıklamalarının amacının dışında tartışıldığını ifade etti. Altunel, “Bizim tek gayemiz Türk fındığını ve fındık üreticisini korumak, sürdürülebilir bir fiyat politikasına katkı sağlamaktı” diye konuştu.

“KOKARCALI FINDIK DEPOLANAMAZ” SÖZLERİ YANLIŞ ANLAŞILDI

Altunel, kokarcalı fındığın depolanamayacağına dair sözlerinin farklı şekilde yorumlandığını söyledi. Bu açıklamanın bazı kesimler tarafından çarpıtıldığını belirten Altunel, “Amacımız üreticiyi uyarmaktı, ancak sözlerimiz yanlış yorumlanarak farklı tartışmalara yol açtı” dedi.

“AVRUPA’DA KAPI KAPI DOLAŞIP FINDIK PAZARLIYORUM”

Yıllardır Türk fındığını dünyaya tanıtmak için çalıştığını vurgulayan Altunel, Avrupa’da Ordu fındığını pazarlamak için yoğun çaba gösterdiğini ifade etti. Altunel, “Paylaştığım fotoğraflar bir düğün salonuna aitti. Ancak bilinmesini isterim ki ben düğün salonlarında, pazar yerlerinde, kaldırımlarda tezgâh açarak fındık satan biriyim” dedi.

“ALİVRECİLİK YAPMADIM, MAL SATMADIĞIM SÜRECE ALMADIM”

Fındık ticaretinde her zaman şeffaf olduklarını belirten Altunel, “Elimde olmayan malı satmadım, alivrecilik yapmadım. Satmadığım malı da almadım. Yıllardır bu ilkeyle hareket ediyorum” ifadelerini kullandı.

“ORDU’DA 700 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYORUM”

İş hayatındaki katkılarına da değinen Altunel, Ordu’da 700 kişiye istihdam sağladığını hatırlatarak, “Tek derdim yurt dışında 1 kilo fazla fındık satabilmek. Gerisini kamuoyunun vicdanına bırakıyorum” dedi.