Ordulu öğrenciler Amerika yolcusu

ORDU / HAKAN YILDIZ

Ordu’nun eğitim alanındaki gurur kaynaklarından Namık Altaş Koleji, uluslararası başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Kolej öğrencilerinden Efe Avcı ve Nergiz Naz Topkaya, lise eğitimlerini tamamlamalarının ardından Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Iowa Devlet Üniversitesi’nde üniversite eğitimine başlamak üzere ABD’ye uçtu.

BİLİM YOLCULUĞU BAŞLADI

Efe Avcı, Biyoloji/Tıp hazırlık programında eğitim alacakken; Nergiz Naz Topkaya ise Kimya Mühendisliği bölümünde akademik kariyerine adım attı. Her iki öğrenci de üniversitenin oryantasyon sürecini tamamlayarak ders yılına hazır hale geldi.

CAMBRİDGE MÜFREDATIYLA KÜRESEL BAŞARI

Namık Altaş Koleji, uyguladığı Cambridge müfredatı sayesinde öğrencilerini dünya çapındaki üniversitelere hazırlıyor. Son yıllarda Amerika’daki üniversitelere yerleşen öğrenci sayısında artış gözlemlenirken, okul yönetimi gelecek yıllarda daha fazla öğrencinin yurt dışında eğitim almasını hedefliyor.

EĞİTİMDE VİZYON, ORDU’DAN DÜNYAYA

Kolej yetkilileri, öğrencilerin uluslararası başarılarının hem Ordu’nun eğitim kalitesini hem de gençlerin küresel vizyonunu yansıttığını belirterek, bu başarıların diğer öğrencilere de ilham olmasını temenni ettiklerini ifade etti.