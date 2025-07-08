Ordulu şehidimizi törenle karşıladık!

Kaynak: Haber Merkezi
Ordulu şehidimizi törenle karşıladık!

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama-tarama faaliyeti esnasında zehirli gaza maruz kalarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kani Obi'nin naaşı, askeri uçakla Ordu-Giresun havalimanına getirildi.

Ali YAZAN / Ordu - YENİÇAĞ

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kani Obi’nin naaşı, Ordu-Giresun Havalimanında Vali Muammer Erol, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Alâ, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Vali Yardımcıları Ayhan Durmuş, Burak Keser, Gülyalı Kaymakamı Hatice Üstün Adanur, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, Ordu Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Per. Asb. Kd. Bçvş. Gökhan Ayhan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş, daire müdürleri, askeri ve mülki erkan, şehidimizin ailesi, yakınları ve vatandaşlarımız tarafından karşılandı.

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Ordu-Giresun Havalimanında yapılan resmi karşılama töreninin ardından şehidimizin naaşı, Korgan ilçemize götürülerek Korgan Devlet Hastanesi morgunda misafir edilecek.

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Şehit Piyade Uzman Çavus Kani Obi, 8 Temmuz Salı günü öğle namazına müteakip Korgan ilçemizin Çayırkent Ericek merkezde düzenlenecek tören ve Ericek Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Çayırkent Gazi mahallesi Çorak mevkiinde bulunan aile mezarlığına defnedilecek.

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