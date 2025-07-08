Ordulu Şehit Kani Obi’nin babaocağında yas var!

ALİ YAZAN ORDU /YENİÇAĞ

6 Temmuz 2025 tarihinde Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında, teröristlere ait bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazı sızması sonucu 12 asker şehit oldu. Türkiye’yi yasa boğan olayda, 29 yaşındaki Uzman Çavuş Kani Obi de hayatını kaybeden kahramanlar arasında yer aldı.

ŞEHİT HABERİ KORGAN’A ULAŞTI

Acı haber, Korgan ilçesi Çayırkent Mahallesi'nde yaşayan ailesine Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer ve askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin annesi Fatma Obi ve kardeşi Hasan Obi, gözyaşları içinde haberi karşıladı.

TÜRK BAYRAĞI ASILDI, KOMŞULAR YALNIZ BIRAKMADI

Şehadet haberinin ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Yakınları, komşuları ve vatandaşlar acılı ailenin yanında olmak için eve akın etti. Evin önünde sağlık ekipleri hazır bekletildi.

BEKÂRDI, MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

29 yaşındaki Uzman Çavuş Kani Obi’nin bekâr olduğu ve cenazesinin memleketi Korgan’da düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi. Törenle ilgili detayların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

TÜRKİYE ŞEHİTLERİNE AĞLIYOR

Pençe-Kilit Harekâtı’nda yaşanan bu elim olay, yurdun dört bir yanında derin üzüntüye neden oldu. Türkiye, kahraman şehitlerini gözyaşlarıyla uğurlarken, Uzman Çavuş Kani Obi de milletin gönlünde sonsuza kadar yaşayacak.