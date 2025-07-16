Ordu’nun 6 ilçesi, 46 mahallesinde 2/B kullanım kadastro çalışmaları tamamlandı

Ali Yazan Ordu/ Yeniçağ

Ordu Kadastro Müdürlüğünce yürütülen 2/B çalışmaları kapsamında, Ordu’nun 6 ilçesinde toplam 1.827,7 hektarlık alanın 2/B kullanım kadastrosu tamamlandı.

Ordu’da yürütülen 2-B kullanım kadastro çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Ordu Kadastro Müdürü Muhammet Akyazı, ‘’6292 Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı’’ için Ordu Kadastro Müdürlüğünce 5. grup ihalesi yapılan Orman Bölge Müdürlüğünce hazine adına dışarıya çıkarılan 1.827,7 Hektarlık alanın 2-b Kullanım Kadastrosu ilçelere göre; Fatsa İlçesinde: Sazcılar, Ahmetler, Çamaş ilçesinde: Budak, Çaybaşı ilçesinde: Çay, Kurudere, Gürcek, Akbaba, İçeribükü, Eğribel, Çağlayan, Akkuş ilçesinde: Haliluşağı, Alan, Kargı, Akpınar, Ortabölme, İkizce ilçesinde: Merkez, Ağcaalan, Aşağıkarlıtepe, Dumantepe, Düzmeşe, Ünye İlçesinde: Düzköy, Göbü, Hızarbaşıkumarlı, Esenkale, Keş, Yeşilada, Kadılar, Hanyanı, Yavi, Aydıntepe, Yeşilkent, Üçpınar, Sarıhalil, Kaledibi, Çınarcık, Fatih, Ataköy, Kuşçulu, Tekkiraz, Saraycık, Şenyurt, Erenyurt, Yenikızılcakese, Tekkiraz/Yeniköy, Tekkiraz/Dereköy, Tekkiraz/Ortaköy, mahallelerinde Ordu Kadastro Müdürlüğünce 6 ilçe 46 Mahallede 2/B Kullanım Kadastro Çalışmaları tamamlanmıştır. 2/B kullanım kadastrosu çalışmaları tamamlanan yerlerde ilgili Milli Emlak Müdürlüklerine 1.827,7 hektarlık alana 9.434 (tapu) parsel üretilerek, 6292 sayılı kanun gereğince satışa hazırlanması için teslim edilmiştir.” şeklinde konuştu.

Ordu Kadastro Müdürü Muhammet Akyazı, Ordu’nun diğer ilçelerinde de 2/B kullanım kadastrosu çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.