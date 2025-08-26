Ordu’nun altın kızları Türkiye şampiyonu!

Kaynak: Haber Merkezi
19-25 Ağustos 2025 tarihleri arasında Bolu'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Ragbi 2. Etap Final Müsabakaları, büyük bir heyecana sahne oldu. Türkiye genelinden güçlü takımların kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ragbi Kız Takımı olağanüstü bir performansla dikkatleri üzerine çekti.

ORDU / ALİ YAZAN

AZİM, DİSİPLİN VE MÜCADELE RUHU ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ

Ordu’nun genç sporcuları, sahada gösterdikleri üstün mücadele, takım ruhu ve stratejik oyunlarıyla tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Takımın ortaya koyduğu kararlılık ve sportmenlik, organizasyonun en unutulmaz anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

ERKEK TAKIMINDAN DA GURURLANDIRAN BAŞARI

Aynı organizasyonda ter döken Ordu Erkek Ragbi Takımı da önemli bir başarıya imza attı. Zorlu mücadeleler sonunda Türkiye 6.’sı olan takım, gelecek için büyük umut verdi.

