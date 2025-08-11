Ordu'nun Altınordu ilçesinde denize giren iki gençten biri boğuldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ORDU / ALİ YAZAN

Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi'ndeki sahilde serinlemek için denize giren Emirhan Atıcı (24) ve S.K. (23) bir süre sonra gözden kayboldu.

Gençlerin suda kaybolduğunu fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sudan çıkarılan Emirhan Atıcı ve S.K.'ya sağlık görevlileri ilk müdahalede bulundu.

Hastaneye kaldırılan Emirhan Atıcı yaşamını yitirdi.

Hayati tehlikesi bulunan S.K'nın tedavisi devam ediyor.

Emirhan Atıcı

