Ordu’nun bir aylık asayiş raporu açıklandı: Kişilere karşı işlenen suçlar arttı

Ordu Valiliği toplantı salonunda, Ocak Ayı İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Vali Muammer Erol başkanlığında düzenlenen toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nın, il genelinde 2025 yılının ocak ayında gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi paylaşıldı.

Vali Muammer Erol, Ordu genelinde kişilere karşı işlenmiş 10 önemli suç kategorisinde, 2024 ile 2025 yılı ocak ayını kıyasladı. Vali Erol, "Konut dokunulmazlığı ihlali yüzde 25, hakaret yüzde 11,7, kasten yaralama yüzde 35,5, cinsel saldırı yüzde 140, tehdit yüzde 6,7 oranında artmıştır. Kasten öldürme yüzde 100, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 28,5, kişilerin huzur ve sükununu bozma yüzde 27, cinsel taciz yüzde 55 ve çocuğun cinsel istismarı yüzde 31,3 oranında azalmıştır. 2024 ve 2025 yılı ocak ayı kıyaslandığında olay sayılarında yüzde 14,6 artış meydana gelmiş, aydınlatma oranında yüzde 0,2 artış meydana gelmiştir" dedi.

MAL VARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR AZALDI

Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisindeki verileri de paylaşan Vali Erol, "İlimiz genelinde 2024 yılı ocak ayı ile 2025 yılı ocak ayı kıyaslandığında, motosiklet hırsızlığı yüzde 100, yağma (gasp) yüzde 25, dolandırıcılık yüzde 4,3 oranında artış yaşanırken, otodan hırsızlık yüzde 50, evden hırsızlık yüzde 38, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık yüzde 28,6 oranında azalmıştır. 2024 ve 2025 yılı ocak ayı kıyaslandığında olay sayılarında yüzde 5,7 azalma olmuş, aydınlatma oranında ise yüzde 5,4 azalma meydana gelmiştir" diye konuştu.

HAPİS CEZASINA GÖRE ARANAN 218 ŞAHIS YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda hapis cezasına göre aranan 218 şahsın yakalandığını ifade eden Vali Erol, "2024 ve 2025 yılı ocak ayı arasında hapis cezası alan 218 şahıs, ifade için aranan 568 şahıs yakalanmış ve haklarında işlem yapılmıştır. Meydana gelen asayiş olaylarında ve yapılan çalışmalarda; 41 adet tabanca, 17 adet av tüfeği, 7 adet kurusıkı tabanca, olmak üzere toplamda 65 silah ele geçirilmiş, 70 şahıs hakkında işlem gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇ FAALİYETLERİ

Konuşmasında, il genelinde ocak ayında yürütülen kaçakçılık ve organize suç faaliyetlerini de açıklayan Vali Erol, "Yapılan 61 operasyonda, 86 şahıs hakkında işlem yapıldı. Operasyonlar sonucu 325 paket kaçak sigara, 862 adet muhtelif kaçak emtia, 8 adet sahte para, 6 adet tabanca, 170 adet fişek, 32 litre alkollü içki, 23 adet muhtelif kazı malzemesi, 5 milyon 561 bin 800 adet makaron ele geçirilmiştir" şeklinde konuştu.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEYE KARŞI 147 OPERASYON DÜZENLENDİ

Uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik olarak 147 operasyon gerçekleştirildiğini söyleyen Vali Erol, bu operasyonlarda 46 şahsın tutuklandığını, 5 şahsın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığına dikkat çekerek, toplamda 226 gram esrar, 0.28 gram kokain, 128 gram metamfetamin, 88 gram bonzai, 24 gram skunk, 4 gram bonzai ham maddesi, 2 bin 212 adet sentetik ecza, 591 gram sentetik kannabinoid, 41 adet ecstasy olmak üzere toplamda 1 kilo 61 gram ve 2 bin 253 adet uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini açıkladı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Vali Muammer Erol, siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonları şu şekilde sıraladı:

"İlimiz genelinde 2025 Ocak ayı içerisinde 400 asayiş, 2 terör, 1 kaçakçılık, 1 siber ve 5 narkotik konularında suç unsuru tespit edilen toplam 409 şahıs/hesap hakkında işlem yapılmıştır. Siber suçlar kapsamında terörle iltisaklı 2 şahıs tespit edilmiş, ödeme, yasa dışı bahis, bilişim suçları kapsamında yapılan 4 operasyonda 4 şahıs tutuklanmış ayrıca çevrimiçi çocuk istismarı kapsamında 1 operasyon gerçekleştirilmiş, 2 şahıs tutuklanmıştır."

OCAK AYINDA TRAFİK DENETİMLERİ ARTTIRILDI

İl genelindeki trafik denetimlerinin bir önceki yılın ocak ayına göre arttığını kaydeden Vali Erol, "Denetlenen araç yüzde 15,2, işlem yapılan araç yüzde 9,5, çakar denetimi yapılan araç yüzde 3,8 oranında artmıştır. İşlem yapılan çakarlı araç yüzde 50, denetim yapılan ticari taksi yüzde 2,3, işlem yapılan ticari taksi yüzde 1,5, denetim okul servisi yüzde 34,7, işlem yapılan okul servisi yüzde 45,8 oranında azalmıştır" şeklinde konuştu.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında il genelinde 2025 yılı ocak ayı itibarıyla "Geçici Koruma Altında" olan 821 Suriyeli göçmenin bulunduğuna vurgu yapan Vali Erol, düzensiz göçle mücadele kapsamında 2025 yılı ocak ayı içerisinde 5 operasyon yapıldığını, 2023 aralık ayı ile 2025 ocak ayı arasında 3 bin 222 göçmene kimlik denetimi yapılarak 7 düzensiz göçmenin tespit edildiğini belirtti ve ilde 1 adet Mobil Göç Noktası bulunduğunu kaydetti.