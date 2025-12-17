Kentte iki gündür etkili olan yağışın ardından 1500 rakımlı Çambaşı Yaylası'nda kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Yaylada zaman zaman oluşan sis, karla birlikte güzel manzara oluşturdu. Öte yandan bölgede hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan besiciler, dönüş yolculuğunu sürdürdü. Bu arada ormanlık alanların karla buluşması drone ile görüntülendi.