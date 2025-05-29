Ordu’nun dört bir yanı çiçek bahçesine dönüştürüldü

Ordu'yu daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, park, bahçe, cadde ve sokaklar ile tarihi ve turistik alanları da adeta çiçek bahçesine dönüştürüyor. Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, ana arterlerde ve parklardaki biçim ve çapa çalışmalarına devam ediyor.

Bu çalışma haricinde ekipler, Altınordu ilçesi başta olmak üzere Ünye ve Fatsa ilçelerinde yazlık çiçek dikimine hız verdi. Yapılan çalışmalarda şuana kadar, 445 bin yazlık çiçek dikimi yapılırken, 796 adet ağaç, bin 707 adet çalı örtüsü ve sarmaşık, bin 660 kilogram çim tohumu ekimi yapıldı.

Mevsim şartlarına uygun çiçekler ve peyzaj düzenlemeleri ile şehre farklı bir görünüm kazandıran Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin ana arterleri olan Altınordu Atatürk Bulvarı üzerindeki bütün kavşaklar, yeni çevre yolu üzeri, Karşıyaka Bulvarı yol hattındaki bütün kavşaklar ve Melet Köprüsü'nden Gülyalı kavşağına kadar olan bölümlerde mevsimlik çiçek dikimlerini tamamlandı. Ayrıca Ünye ve Fatsa ilçelerinde ise ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışma ile vatandaşların sıklıkla kullandığı sahil şeridi, park bahçe ve karayolu üzerindeki kavşak ve refüjlerde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, begonya, zinnia, petunya, top kadife, gazanya, ateş çiçeği ve horozibiği çiçekleri gibi birçok türü toprakla buluşturuyor. Yapılan bu çalışmalarla Ordu'nun güzelliklerine güzellik katılıyor.