Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Pınar Akıncı’dan 24 saattir haber alınamıyor

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ

Evkaf Mahallesi’nde ikamet eden Akıncı’ya ulaşamayan ailesi, durumu emniyet birimlerine bildirdi. Ekipler, telefon sinyalinden yola çıkarak Gürgentepe Yurtseven (Narı) Mahallesi ile Çatalpınar Sayacatürk Mahallesi arasındaki bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bolaman Irmağı üzerinde sürdürülen arama kurtarma çalışmalarına OBB İtfaiye dalgıç ekipleri,AFAD ve jandarma ekipleri de destek veriyor. Çalışmaların sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ekipler kayıp kadını bulmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.