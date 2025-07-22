Ordu'nun Fatsa ilçesine 20 milyon TL’lik kredi desteği!

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

Fatsa İlçesi Çerkezler Tepesi Mesire Alanı projesi, 20 milyon TL’lik kredi desteğiyle hız kazanacak.

Ordu Milletvekili Prof. Dr. Mahmut Özer’in Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşme sonucunda sağlanan bu finansman, bölgenin turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor.

BAŞKAN KİBAR'DAN TEŞEKKÜR: “FATSALI HEMŞEHRİLERİM ADINA MİNNETTARIM”

Ordu'nun Fatsa İlçe Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sağlanan kredi desteğiyle ilgili teşekkürlerini ileterek, “Sayın Mahmut Özer’e ve Sayın Bakanımız Murat Kurum’a destekleri için teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Kibar, projenin tamamlanmasının ardından bölge halkına modern ve doğayla iç içe bir yaşam alanı sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

YENİ PROJE, FATSA’YA YENİ BİR NEFES ALANI SUNUYOR

Çerkezler Tepesi, bungalov otelleri ve restoran bölümüyle kısa sürede büyük ilgi gördü. Fatsa Belediyesi, projeyi tamamlayarak modern sosyal alanlar ve doğayla iç içe bir yaşam alanı oluşturmayı planlıyor.

FATSA ÇERKEZLER TEPESİ, BÖLGE TURİZMİNE YÖN VERECEK

Fatsa Belediyesi, projeyi tamamlayarak Çerkezler Tepesi'nin bölge turizmine önemli bir katkı sağlamasını bekliyor. Hem Fatsalılar hem de ziyaretçiler için yeni bir cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

TURİZMDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR: ÇERKEZLER TEPESİ TAMAMLANIYOR

Sağlanan finansmanla birlikte, Fatsa'nın turizm alanındaki potansiyeli büyümeye devam edecek. Çerkezler Tepesi, bölgeye modern turistik hizmetler ve doğayla iç içe bir yaşam sunarak, Fatsa’yı turizmde cazip bir nokta haline getirecek.