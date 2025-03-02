Ordu'nun girişinde de çıkışında da yapılıyor! Sürücüleri memnun eden karşılama

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı ile birlikte gönül köprüleri kurmaya devam ediyor. Her gün 19 ilçede ihtiyaç sahiplerinin sofralarına sıcak yemek ulaştıran, her akşam bir ilçede iftariyelik dağıtımı yapan, kamuda görevli personeli unutmayan Büyükşehir Belediyesi, Ordu'nun giriş ve çıkışlarına kurduğu iftarlık dağıtım stantları ile Ordu üzerinden yolculuk yapan sürücülerin de takdirini kazanıyor.

İFTARİYELİK DAĞITIM STANTLARI HERKESE AÇIK

Karadeniz Sahil Yolu üzerine kurulan iftarlık yemek dağıtım stantları yalnızca sürücülere değil Karadeniz Sahil Yolu'na komşu mahallelerde yaşayan vatandaşlara da hizmet veriyor. Mahallelerde yaşayan ve yemek yapma imkânı olmayan birçok vatandaş, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin dağıttığı sıcak yemeklerden alarak orucunu açıyor.

SÜRÜCÜLER İFTAR SAATİNİ ORDU'YA GÖRE AYARLIYOR

Ordu üzerinden yolculuk yapan sürücülerin ve özellikle tır şoförlerinin büyük beğenisini kazanan uygulama ile birçok tır şoförü iftar saatini Ordu'ya göre ayarlıyor. İftar saatinin yaklaşması ile Karadeniz Sahil Yolu üzerinde iftarlık dağıtımının yapıldığı bölge de araç sayısında artış yaşanıyor.

"RAMAZAN AYI SÜRESİNCE DEVAM EDECEK"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile geçtiğimiz dönem başlatılan bu uygulamanın bu yılda sürdürüldüğünün altını çizen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Seyfettin Bilkay, Ramazan ayı süresince her gün ekiplerin yemek dağıtımı yapacağını söyledi.

BİLKAY, AÇIKLAMASINDA ŞU İFADELERE YER VERDİ:

"Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan ayı için hazırlıklarımızı tamamladık. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan'da da uygulayacağız. Bugün burada geçtiğimiz dönem başladığımız ve bu dönem de devam ettiğimiz Ramazan iftariyelik dağıtım yapıyoruz. Artık herkes tarafından bilindiği için ilgi de yoğun oluyor. Tır sürücülerimiz ve iftar saatinde yolda olan sürücülerimiz bu noktadan iftarlıklarını alabiliyorlar. Bunun yanında bu çevrede mahallelerde bulunan vatandaşlarımız da bu uygulamamızdan yararlanıyorlar. Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca bu uygulamamız devam edecek."

SÜRÜCÜLER VE VATANDAŞLAR UYGULAMADAN MEMNUN

Ordu üzerinden yolculuk yapan sürücüler, kurulan iftariyelik dağıtım noktalarından iftariyeliklerini alarak oruçlarını sıcak yemeklerle açıyor. Yapılan uygulamadan en çok memnun olanlar ise sürekli yollarda olan tır şoförleri oluyor.

Yıllardır uzun yol şoförlüğü yaptıklarını belirten tır sürücüleri, Ordu Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz yıl başlattığı ve bu yıl da devam ettirdiği iftariyelik uygulamasından memnun olduklarını belirterek, uygulamayı hayata geçiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ve ekibine teşekkür ettiler.