Ordu’nun plajlarında mavi bayrak gururu: Sayı 3’e yükseldi!

Hakan YILDIZ - ORDU / YENİÇAĞ

MAVİ BAYRAKLI PLAJLAR ARTIYOR

Altınordu ilçesinde yer alan:

- Cumhuriyet Mahallesi Halk Plajı

- Kumbaşı Halk Plajı;

zaten Mavi Bayrak sahibi olan plajlardı. Bu yıl ise Gülyalı ilçesindeki Mavi Dünya Halk Plajı, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin yenileme çalışmaları sonrası ilk kez Mavi Bayrak ödülüne layık görüldü.

TÜRÇEV’DEN TAM NOT

Mavi Bayrak programını yürüten Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), Ordu’daki plajların temizlik, güvenlik, çevre eğitimi ve donanım kriterlerini başarıyla karşıladığını belirtti. Özellikle Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekiplerinin özverili çalışmaları, bu başarıda önemli rol oynadı.

TURİZMDE KALİTE VE GÜVENİN SİMGESİ

Mavi Bayrak, dünya çapında en seçkin çevre ve turizm ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu ödül, plajların hem çevreye duyarlı hem de ziyaretçilere güvenli ve kaliteli hizmet sunduğunun göstergesi.

BAŞKANLIK AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin, Mavi Bayrak sayısındaki artışla ilgili önümüzdeki günlerde kamuoyuna detaylı bir açıklama yapması bekleniyor. Yeni hedefin, 2026’da kıyı şeridindeki diğer plajların da bu prestijli ödüle hazırlanması olduğu belirtiliyor.