Ordu’nun sokaklarında snowboard keyfi

Kentte 1 haftadır etkisini gösteren yağışla yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. Kent merkezinde ise yer yer kalınlığı 40 santime ulaşan kar, halkı da sevindirdi.

Altınordu ilçesinde yaşayan Volkan Çelebi ve arkadaşları, karla kaplı Taşbaşı ve Zaferimilli mahallelerinde snowboard yaptı.

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Sokakta snowboard yapmanın farklı bir deneyim olduğunu belirten Çelebi, "Ordu'ya uzun zamandır böyle kar yağmamıştı. Kar kalınlığı kent merkezinde istediğimiz seviyeye ulaşınca snowboard yaptık. Çok keyifli ve güzeldi.

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Kimseye rahatsızlık vermeden güzel bir aktivite yapmış olduk. Bizler için unutulmaz bir gün oldu" diye konuştu.