Ordu'nun Ünye ilçe Belediyesi’nden 1 milyar lirayı aşan yol yatırımı

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Yeliz Ürer Araz, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mesut Akbaş ve parti yönetimi ile birlikte Killik mevkiinde bulunan Beton Santrali ve Konkasör Şantiyesinde incelemelerde bulundu.

BAŞKAN TAVLI: KENDİ ÖZ MALIMIZ OLAN TESİSLERİMİZ VE ARAÇLARLA MALİYETLERİ YARI YARIYA DÜŞÜRDÜK

Tesislerde bir açıklama yapan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yatırımların önemine dikkat çekti. Başkan Tavlı, “Tabii ilk göreve geldiğimizde silodan ibaret ibaret bir tesis kurulmuştu. O da kiralık bir alanda faaliyet gösteriyordu. O dönemde Kavak'tan kum çakıl getireceksiniz, dışarıdan mikser kiralayacaksınız.

Bunlarla tamamen kiralık araçlarla faaliyet göstereceksiniz ve 60 km yukarıdaki kırsalımızda sahada hizmet vermeye çalışacaksınız. Bunun tabi mümkün değil. Biz tabi o dönemde göreve geldiğimizden itibaren lokasyonunu tespit etmek için bu bölgelerde ciddi anlamda bir saha araması yürüttük ve netice itibariyle bulunduğumuz alanını tespit ettik ve buranın kamulaştırma faaliyetleri ile beraber Ünye Belediyesi'ne burayı kazandırdık.

Bu yaptığımız çalışmalar neticesinde bugün bütün mikserler Ünye Belediyesi'ne ait. Şu anda burada Loder ve iş makineleri yine Ünye Belediyesi’ne aittir ve artık kendi öz malıyla hareket eder hale dönüşmüştür. Bu da ciddi anlamda Ünye Belediyesi'nin sahadaki işleri yapmak üzere maliyetlerini yarı yarıya indirmiş durumdadır" dedi.

YILLIK 250 BİN TON ÜRETİMLE 1 MİLYAR LİRAYI AŞAN KIRSAL YOL YATIRIMI

Tesislerde yıllık 250 bin ton çakıl ve beton üretimi yaptıklarını kaydeden Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Bu sayede bünyemizde yaptığımız kırsal beton yol çalışmalarındaki beton yol çalışmalarımız şu anda 300 km’yi geçmiştir. Bugünkü maliyeti ile baktığımızda kırsalda yaptığımız yol çalışmaları Ünye Belediyesi olarak bahsediyorum, 1 Milyar liranın üzerindedir. Yine şehir merkezinde aynı şekilde yaptığımız bütün halk meydanlarda, Batıpark millet bahçesi olmak üzere, Aquaparklı alanlar olmak üzere, kadınlar plajımızdaki çalışmalar olmak üzere, yine Gölevi mahallemizdeki Yarı Olimpik Yüzme Havuzu gibi belli başlı bizleri ilgilendiren kısımlarını faaliyetlerini sürdürülmesi dâhil olmak üzere bütün tesislerimizde bu hale gelmemizde ve hızlı bir şekilde uygun şartlarda mal ederek vatandaşımızın hizmetine sunulmasında bu bulunduğumuz alanın ve lokasyonu ciddi katkısı ve emeği olduğunu özellikle belirtmek istiyorum” dedi.

GÜNCEL DEĞERİ 350 MİLYON LİRA

Tesisin güncel değerinin 350 milyon lira olduğunu kaydeden Başkan Tavlı, “Bugünkü değeri ile baktığımızda araç ekipman saha ve kurulu düzeni 350 milyonun üzerindedir. Burayı geldik, sıfırdan oluşturduk. Şehrimizin sorunlarını çözmek üzere burada ciddi anlamda katkı oluşturarak bu hizmetleri şehrimize kazandırdığımızı gönül rahatlığıyla ifade edebilirim” şeklinde konuştu.

“CÜRİ DERESİNDE TAŞKINLARIN ÖNÜNE GEÇİYORUZ”

Cüri deresinde aynı zamanda DSİ ile işbirliği içinde kontrollü malzeme alarak taşkınların önüne geçtiklerini kaydeden Başkan Tavlı, ”Diyorlar ki; “Ünye Belediyesi ırmaktan alıyor beton satıyor.” Kesinlikle biz ırmakta DSİ Bölge Müdürlüğünün mevcut kotunu, bize belirttikleri kot şekliyle düzenli bir şekilde koruma prensiplerine uygun bir şekilde sahanın düzenlenmesini yapıyoruz.

Derenin kotunun muhafaza ve kontrol altında tutulması şu anda oluşturduğumuz OSB alanı için de çok kıymetlidir. Burada bir talan mantığı ile değil, aynı zamanda da taşkının önüne geçecek bir vaziyette o malzemeyi alıyor ve milletin malzemesini milletin hizmetinde kullanıyoruz" dedi.

“FİYAT DENGESİ İÇİN CÜZİ MİKTARDA SATIŞ YAPIYORUZ”

Tesislerden serbest piyasa fiyat dengesi için belirli oranda satış yaptıklarını kaydeden Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Yıl içinde ürettiğimiz betonun %80'ini Ünyeli hemşerilerimizin hizmetinde kullanıyoruz. %20'lik dilimini de yaptığımız satışta, hem sahadaki beton firmalarının fiyat konusunda dengeli ve istikrarlı şunu sağlamak, hem de aynı zamanda ufak tefek buranın giderlerini ihtiyaçlarını karşılamak üzere buradan bir imkân oluşturuyoruz” dedi.

İLÇE BAŞKANI ALPARLSAN: TESİS, İLÇEMİZİN YOL İHTİYACINA CİDDİ KATKI SUNUYOR

Ziyarette bir konuşma yapan AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan ise, “Şehrin alt ve üst yapısında yapılması gereken ihtiyaçların karşılaması noktasında çok yüksek oranda katkı sağlayan beton santralinde ve konkasör şantiyesinde olmaktan duyduğumuz mutluluğu buradan ifade etmek istiyorum.

Bunun beraberinde bu alanın oluşturulmasında katkı sunan kıymetli Belediye Başkanımıza da şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür etmek istiyorum. Bölge alanına baktığımızda en geniş yol ağına sahip bölgelerden bir tanesiyiz. Bu manada dışarıdan temin noktasında zorlanırken, bugün bu beton santrali ve konkasör şantiyemiz kazandırılmış ve sonuçta ciddi hamleler, ciddi hizmetler sunulmuştur" dedi.