Ordu'nun Ünye Kalesi’ni 2 ayda 115 bin kişi ziyaret etti!

ORDU / ALİ YAZAN

Dünyada raylı sistemle dehlizine inilebilen tek kale olma özelliğiyle dikkat çeken Ünye Kalesi, 2 Haziran’daki açılışından bu yana yerli ve yabancı 115 bin ziyaretçiyi ağırladı.

ÜNYE KALESİ'NE BÜYÜK İLGİ

Ünye’nin tarihi ve turistik simgelerinden biri olan Ünye Kalesi, 2 Haziran’da ziyarete açılmasının ardından 31 Temmuz’a kadar tam 115 bin kişiyi ağırladı. Yerli turistlerin yanı sıra Almanya, Hollanda, Suudi Arabistan ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeden gelen yabancı turistler de kaleye yoğun ilgi gösterdi.

RAYLI SİSTEMLE DÜNYA'DA BİR İLK

Ünye Kalesi, dünyada raylı sistemle dehlizine inilebilen tek kale olarak fark yaratıyor. Ziyaretçiler, raylı sistemle güvenli şekilde kalenin içindeki gizemli dehlize ulaşarak tarihsel bir yolculuğa çıkıyor. Bu deneyim, kaleyi sadece bir seyir noktası değil, yaşayan bir tarih alanına dönüştürüyor.

TARİH, DOĞA VE MANZARA BULUŞMASI

Karadeniz’e hakim konumuyla eşsiz bir manzara sunan Ünye Kalesi, yalnızca mimarisiyle değil, doğayla bütünleşmiş tarihi dokusuyla da ziyaretçileri etkiliyor. Kale içerisindeki yürüyüş yolu, seyir terasları ve ışıklandırmalar sayesinde günün her saatinde ayrı bir güzellik sunuyor.

BAŞKAN TAVLI: “ÜNYE’MİZİN TARİHİNİ YENİDEN GÜN YÜZÜNE ÇIKARDIK”

Konuyla ilgili açıklama yapan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, şunları söyledi:

“Ünye Kalesi, kadim tarihimizin yaşayan bir parçası. Yaptığımız çalışmalarla burayı yalnızca bir tarihi mekân olmaktan çıkarıp, yerli ve yabancı herkesin ilgisini çekecek bir cazibe merkezine dönüştürdük. Kale artık hem şehrimizin vitrini hem de turizmimizin itici gücü. Ziyaretçi sayısındaki yoğunluk, ne kadar doğru bir adım attığımızı gösteriyor.”

ZİYARETÇİLERDEN TAM NOT

Ziyaretçiler, raylı sistemli dehliz gezisini “eşsiz ve etkileyici” olarak yorumlarken, kalenin temizliği, güvenliği ve doğal dokusuna duyulan özen de takdir topladı.

Vatandaşlar, özellikle çocukların da ilgisini çeken bu tarihi deneyim sayesinde Ünye’ye değer katan bu projeden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

HAFTANIN 6 GÜNÜ HİZMET VERİYOR

Ünye Kalesi Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü hizmet veriyor. 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret yapılabilen kale ayrıca yeşil ve mavi ile iç içe eşsiz Ünye manzarasını da sunuyor.