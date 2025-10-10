YENİÇAĞ - Ordu / Murat Yılmaz

Ordu’nun Aybastı Perşembe Yaylası ile Korgan Beypınarı mevkiinde daha önce halk tepkileri sonucu durdurulan maden sahasında yeniden hareketlilik gözlendi.

Gece geç saatlerde bölgeye iş makineleri ve yataklı araçlar getirildiği öğrenildi. Yayla sakinleri, gelişmenin ardından madencilik faaliyetlerinin yeniden başlayabileceği endişesini dile getirdi.

Bölge halkı, maden faaliyetlerinin doğaya ve yayla ekosistemine zarar vereceği gerekçesiyle daha önce de protestolar düzenlemişti. Vatandaşlar, aynı tehdidin yeniden gündeme gelmesinden rahatsız olduklarını ifade ediyor.

Bir yurttaş, “Yıllardır bu topraklarda yaşıyoruz. Doğamızın yok olmasına izin vermeyeceğiz,” diyerek tepkisini dile getirdi.

Yaşanan hareketlilikle ilgili olarak yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bölge halkı, sürecin şeffaf biçimde yürütülmesini ve kamuoyunun bilgilendirilmesini talep ediyor.